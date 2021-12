Reggio Calabria – Scuole chiuse per covid: Atam ricorre all’abbonamento scolastico protetto

Viste le recenti disposizioni di chiusura di alcuni istituti scolastici e l’attivazione della DAD (Didattica a distanza) ATAM vuole ricordare all’utenza il funzionamento dell’ Abbonamento Scolastico “Protetto” presentato a Settembre 2021.

Per avere ristorato il numero di giorni non goduti a causa delle chiusure, basterà compilare il modulo presente sul sito (http://www.atam.rc.it/cgi/uploads/news/841/file/MODULOPROROGAABBONAMENTIscolastici.pdf) ed allegare la comunicazione della chiusura dell’istituto o della classe, inviandola a customer@atam-rc.it

Ovviamente questa comunicazione va effettuata SOLO al termine del periodo in cui gli studenti non avranno usufruito del titolo di viaggio, in modo da poter riaccreditare gli effettivi giorni non goduti con una proroga sull’abbonamento.