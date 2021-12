Reggio Calabria – Scatta obbligo di Green Pass per il trasporto pubblico locale, la comunicazione dell’Atam

A partire dal 6 dicembre 2021 per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale sarà necessario essere in possesso del Green Pass, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 172 del 26.11.21.

Si precisa che la certificazione richiesta per l’accesso ai mezzi pubblici è quella prevista dall’articolo 9, comma 2 del DL 52/2021, rilasciata a seguito di:

avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento;

effettuazione di test antigenico rapido (tampone nelle precedenti 48 ore) o molecolare (tampone nelle ultime 72 ore);

L’obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.