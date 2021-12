Covid, Lundini a contatto con un positivo: rinviati alcuni spettacoli

Come comunicato attraverso i social di Valerio Lundini, la data prevista per l’11 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro del tour di Il mansplaining spiegato a mia figlia, verrà riprogrammata.



Di seguito il messaggio lanciato oggi dallo stesso comico e presentatore sui suoi social:

Ciao amiche e amici.

Uffa.

Sono entrato in contatto con una persona che si è poi rivelata positiva: questo significa che per precauzione dovrò stare in quarantena cautelativa. Sia io che chi segue il tour stiamo bene, ma è giusto rinviare alcune date: quella di stasera a Bologna, Brescia, Padova, Catania, Palermo, Catanzaro e Rende.

Lunedì vi dirò quando saranno riprogrammate.

Mi spiace parecchio, é una bella seccatura per tutti.

Scusate e grazie per la comprensione.

Altre info le trovate sulle pagine di VignaPR e Do7.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Tutti gli aggiornamenti delle date saranno disponibili al link: bit.ly/lundinilive21.