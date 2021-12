Reggio Calabria – Maestri pasticceri Ficara Romeo, eccellente sintesi di rigorosa genialità

di Grazia Candido – Una passione tramandata da tre generazioni, quasi 40 anni di attività e il riconoscimento di essere una delle realtà locali più significative nella pasticceria artigianale.

Il giovane Demetrio Romeo, titolare del bar Ficara e della gelateria Trebottoni, dall’età di 18 anni, si dedica anima e corpo al laboratorio continuando quel lavoro di ricerca, perfezione e, soprattutto, produzione dolciaria tramandata dal nonno e dal padre.

“La pasticceria è aperta dal 1983, alle spalle c’è un background consistente fatto di tanti sacrifici, studi, corsi di aggiornamento e il desiderio di creare bontà culinarie per soddisfare una clientela eterogenea – afferma il giovane maestro gelatiere -. Nei miei prodotti, vi è la congiunzione del passato con il presente e quindi, della tradizione con l’innovazione perché per riuscire ad affrontare il futuro, è necessario ripercorrere il tempo. Il nostro mestiere ci impone una continua evoluzione e, grazie alla mia creatività e all’estro dei miei fratelli Paolo e Antonio, rispettivamente Pastry Chef ed Executive Chef, siamo riusciti a creare, con il supporto tecnico e l’esperienza della pasticceria Ficara di Romeo, un’azienda diversa, innovativa, una gelateria caratterizzata da gusti nuovi come Terra Mia o Panarea che sposano il mio pensiero di innovazione”.



Demetrio custodisce il seme aziendale e pur avendo fatto importanti investimenti in questi anni, ritagliandosi un posto nel panorama della pasticceria locale e non, sta con i piedi per terra perché sa bene che il rischio connesso all’imprenditorialità non è solo l’accordo iniziale di un’impresa, ma la sinfonia che accompagna ogni passo aziendale.

“Sono nel direttivo giovanile Apar e spero di poter dare il mio contributo per imporre sul mercato mondiale una tendenza di successo tutta made in Calabria – aggiunge il pasticcere -. La riuscita delle nostre aziende dipende dal contatto diretto con il cliente che ci permette di ricevere subito un riscontro e migliorare il prodotto continuamente. Ho tanti sogni che vorrei realizzare e chissà, magari, tra 20 anni, riuscirò ad unire tre settori che mi hanno travolto la vita: pasticcera, gelateria e ristorazione”.



Piparelli, fior di mandorla, paste secche, susumelle con la variante anche al bergamotto e poi, semifreddi, torte, mignon e il cannolo di Ficara sono i prodotti di punta dell’azienda che, negli anni, non solo ha dimostrato la professionalità di uomini del Sud che hanno rischiato e voluto ardentemente investire nella loro terra ma anche, sono la prova che questo lavoro non si sceglie, è una passione e “nulla di grande si crea senza la passione”.

Demetrio, Paolo e Antonio sono un vero esempio di professionalità, competenza e instancabile tenacia abili ad unire svariate discipline in una sintesi di rigorosa genialità.