Reggio Calabria – Iniziativa di solidarietà promossa dal Liceo Volta

Varcando in questi giorni l’ingresso del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, immersi in un’atmosfera che, seppure momentaneamente, rende dimentichi del difficile momento storico che si sta vivendo in relazione all’emergenza sanitaria, quella che si respira è l’aria del Natale nel suo significato più vero e profondo.

Alcuni allievi della scuola, soci dell’Interact Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 Liceo Volta- Filippo Zema , hanno infatti allestito una raccolta di fondi a offerta libera con lo slogan “ Con 1€ ciascuno può cambiare la vita a qualcuno”. Il ricavato verrà devoluto per sostenere sia l’opera benefica ideata e realizzata dalla Prof.ssa Nunzia Cocuzza e dal Dott. Tito Squillaci che, a fianco della Fondazione Ambrosoli, hanno costruito una casa accoglienza per bambini disabili in Uganda, sia la “Casa di Nazareth” sita in Via Antonino Spinelli, a Reggio Calabria che si occupa di bambini in difficoltà.

E sempre per tutelare i più deboli e i più piccoli, spesso privati di beni primari o anche solo del diritto all’istruzione o al gioco, l’Interact ha predisposto inoltre la collocazione all’interno dell’Istituto di contenitori per le donazioni di libri, abiti e giochi per bambini, che saranno devoluti all’organizzazione no-profit “Corredino sospeso”.

In tale contesto solidale si colloca anche la realizzazione di oggetti natalizi da parte di studentesse e studenti che hanno partecipato al laboratorio creativo “Arte, Volta, inclusione”, i profitti della cui offerta libera saranno destinati a soddisfare esigenze particolari di alunni con disabilità.

L’intera comunità del Liceo “A.Volta”, che si muove all’unisono in un clima di collaborazione e sinergia, ha risposto prontamente e gioiosamente alle iniziative di beneficenza, fin da subito accolte con favore ed entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Maria Rosa Monterosso.

Il pensiero condiviso da tutto l’Istituto è, infatti, che l’Educazione Civica, promossa attraverso la trattazione di nuclei tematici trasversali a tutte le discipline, debba necessariamente passare attraverso un terreno di esercizio concreto di cittadinanza solidale e dar luogo ad esperienze significative di cooperazione e solidarietà. Questo al fine di far maturare cittadini responsabili e consapevoli, che sappiano prendersi cura di se stessi, degli altri e del mondo alla luce dei principi della nostra Costituzione e che abbiano fatto loro i valori dell’humanitas- intesa come predisposizione benevola verso il prossimo, compartecipazione e mutua assistenza in virtù della comune natura umana- cui il Liceo Volta impronta la propria attività pedagogica ed educativa.