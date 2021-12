Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catanzaro: il Centro di Simulazione è realtà.

metodologia formativa il Centro di Simulazione, ubicato in stanze dedicate alla sede di Opi Catanzaro, consente di tradurre nella pratica gli insegnamenti teorico – infermieristici permettendo ai fruitori (studenti e infermieri) di sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite».

Una dimensione innovativa che coinvolge non solo gli infermieri.

Un input decisivo alla nascita del Centro di Simulazione è giunto anche dal dottor Pietro Maglio, dirigente medico del Reparto di Anestesia, Terapia Intensiva, Rianimazione ed Elisoccorso dell’azienda ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro che rimarca «la valenza di una sinergia che non potrà che fare bene alla sanità territoriale nel solo ed esclusivo interesse dell’utenza e della crescita complessiva degli operatori, nessuno escluso».

Crescita collettiva, e non solo: Opi Catanzaro ha disegnato il must.

Come ricorda, infatti, tra passione ed emozione, il consigliere di Opi Catanzaro e componente del Centro di Simulazione Antonio Ciambrone, «grazie al manichino è possibile simulare numerosissimi scenari relativi sia a pazienti adulti che a pazienti pediatrici nell’ambito di una visione formativa ampia e comprensiva di tutti gli aspetti emergenziali a cui gli infermieri sono chiamati a far fronte».

Compiacimento viene, infine, espresso dai partecipanti al simposio e dal mondo infermieristico catanzarese per un’iniziativa che contribuirà a innalzare ulteriormente la dimensione professionale ed a proiettarla in maniera definitiva verso quella professionalità richiesta da un mondo in continua evoluzione e cambiamenti.