Incidente a Reggio Calabria: volo di dieci metri per un’auto (FOTO)

È andata bene per una giovane che, alla guida di un’automobile, è finita in un dirupo all’interno del comune di Reggio Calabria.

Nella zona di Cannavò, per cause che saranno accertate, il veicolo con a bordo la ragazza ha fatto un volo di dieci metri.

Ad evitare il peggio la presenza di una ricca vegetazione che ha ammortizzato la caduta, limitando fortemente gli effetti della caduta. Un Vigile del Fuoco, che non era in servizio, si è subito calato con delle corde sul punto in cui trovava l’auto ed ha portato la ragazza fuori dall’abitacolo, praticamente illesa.

L’arrivo di una squadra di colleghi e dei vigili urbani ha portato al recupero dell’autovettura e all’effettuazione dei rilievi.