Fuga di gas in abitazione, gli agenti della Polizia salvano un’anziana che riposava ignara

Nei giorni scorsi, in Gioia Tauro, la Sala Operativa del locale Commissariato di P.S. ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che segnalava una consistente fuga di gas provenire da un appartamento.

Gli Agenti delle Volanti, raggiunta l’abitazione dalla quale effettivamente si propagava un’intensa esalazione di gas, con molte difficoltà sono riusciti ad entrare ed a mettere in salvo un’anziana donna di 92 anni.

Gli operatori di polizia del Commissariato di Gioia Tauro hanno individuato la donna che riposava all’interno della sua camera da letto, ignara di quello che stava succedendo.

Sul posto, il personale sanitario del 118 intervenuto ha soccorso la vittima che, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, non ha riportato problemi di salute, mentre, i due Agenti sono stati sottoposti a cure mediche a causa della prolungata inalazione del gas.

I familiari della donna hanno ringraziato il personale del Commissariato di Gioia Tauro intervenuto che, con coraggio e determinazione, ha salvato l’anziana donna.

“Non bastano poche righe per esprimere il sentimento di gratitudine che abbiamo nei confronti della Polizia e dei due Agenti in questione, il vostro comando e la Polizia di Stato devono essere fieri di due Agenti così”.

Queste le parole scritte dai nipoti dell’anziana donna alla Polizia di Stato.