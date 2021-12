Catanzaro: ‘Sarà 3 volte Natale”, tutto il programma degli eventi natalizi

Musica, cabaret, artisti di strada, arte e cultura, artigianato, degustazioni. Nel centro storico. L’amministrazione comunale ritorna con “Sarà 3 volte Natale” e il suo cartellone di eventi per tutte le età e tutti i gusti, in ciascuno dei fine settimana delle Festività e fino a giovedì 6 gennaio. Si parte da questo week end, sabato 4 e domenica 5 dicembre.

“In questa manifestazione c’è tantissima qualità ed è importante tornare a offrire un programma di iniziative che, dopo un anno di stop, riaccenda la luce su corso Mazzini”, ha sottolineato il sindaco Sergio Abramo presentando “Sarà 3 volte Natale” insieme all’assessore agli Spettacoli Alessandra Lobello e al presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.

“Bisognerà, però, essere anche tanto responsabili”, ha aggiunto il primo cittadino annunciando l’emanazione dell’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina anche all’aperto nelle aree e nei giorni interessati dagli eventi oltre che nelle altre zone individuate in sinergia con le Forze dell’Ordine e la Prefettura. “Misure del genere sono state prese in tutta Italia ed era opportuno introdurle anche a Catanzaro: il Covid è ancora un pericolo e bisogna stare attenti”, ha proseguito Abramo ricordando come la solidità dei conti comunali abbia permesso “per l’ennesima volta” al Municipio di “organizzare eventi importanti e animare le festività natalizie del capoluogo”.

Sabato 4 dicembre, alle ore 17:30, lo start vero e proprio con l’accensione delle luminarie. Come sempre, l’amministrazione punta a facilitare l’accesso sul corso rendendo gratuita la Funicolare ogni sabato dalle ore 17:30 alle 24 (per la prima volta l’impianto resterà attivo fino a mezzanotte) e ogni domenica dalle ore 17:30 alle 21.

In tutte le serate di eventi su corso Mazzini, fra il San Giovanni e piazza Santa Caterina, sarà istituita l’isola pedonale (dalle ore 17:30 alle 20:30).

“Questo programma di qualità è stato reso possibile dalla fondamentale collaborazione di tante associazioni che operano sul nostro territorio”, ha affermato Lobello ringraziando il settore diretto da Antonino Ferraiolo per l’impegno messo in campo.

La delegata di giunta ha evidenziato: “Ripartire dopo un anno di blocco causato dalla pandemia è stata una scelta precisa dell’amministrazione, che ci auguriamo venga bilanciata e premiata dal senso di responsabilità dei cittadini. Mi piace ricordare, ancora, che qualche anno fa 120 commercianti ed esercenti del centro storico avevano raccolte le firme per chiederci di non realizzare l’isola pedonale. Quest’anno, invece, sono stati 41 i ristoratori che ci hanno invitato a estenderla anche al giovedì e siamo stati felici di poterlo fare”.

Importantissimi i contributi al programma della fondazione Armonie d’arte con il suo “Christmas music fest”, e della cooperativa Atlantide, con la XXI edizione del “Catanzaro Jazz Fest”, che sono stati illustrati rispettivamente da Chiara Giordano e Francesco Panaro.

“Sarà 3 volte Natale è una carovana itinerante che siamo sicuri sarà apprezzata dai catanzaresi”, ha concluso Polimeni, “ma vogliamo che sia una manifestazione vissuta in massima sicurezza e con il più ampio senso di responsabilità. Evitare assembramenti, indossare le mascherine anche all’aperto, e collaborare seguendo le leggi e le prescrizioni è un dovere di tutti”.

PROGRAMMA

SAB. 4 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 17:30-20:30 | Musica con Studio 54 Network (Piazza Prefettura)

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

DOM. 5 DICEMBRE

9:30-12:30/16:30-21:00 | Fiera Mercanti e Artigiani (Gallerie del San Giovanni e Casa delle Culture)

Ore 17-20 | Urban trekking in love: visite guidate gratuite

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 17:30-20:30 | Musica e animazione con Studio 54 Network (Piazza Prefettura)

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

LUN. 6 DICEMBRE

9:30-12:30/16:30-21:00 | Fiera Mercanti e Artigiani (Gallerie del San Giovanni e Casa delle Culture)

18.30 | Giornata della Cultura (Piccolo del Politeama)

MAR. 7 DICEMBRE

9:30-12:30/16:30-21:00 | Fiera Mercanti e Artigiani (Gallerie del San Giovanni e Casa delle Culture)

Ore 18:30 | Premio Carlino d’argento (Teatro Comunale)

MER. 8 DICEMBRE

9:30-12:30/16:30-21:00 | Fiera Mercanti e Artigiani (Gallerie del San Giovanni e Casa delle Culture)

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17.30 alle 20:30 – Arriva il Magico Natale e Piccolo Circo Sotto le Stelle (Piazza Prefettura)

La carrozza di Natale (Corso Mazzini)

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Dalle ore 17.30 | – Dall’8 al 12 dicembre – Fiera del Disco IV edizione – Ex Stac

MariNatale (Quartiere marinaro)

Ore 18:00-21:00 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Jazz : Pino Delfino Trio

Natale in Dj set

Natale in Folk : Alessio e Andrea Bressi

Ore 19:30 Nuova compagnia di Canto popolare di Napoli – Chiesa del San Giovanni

Ore 18 | Spettacolo conclusivo per “Buon compleanno Catanzaro” (Corso Mazzini)

GIO. 9 DICEMBRE

Dalle ore 19 alle ore 24 | Neshimu

VEN. 10 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

SAB. 11 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 18:00-20:00 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Jazz : Giancarlo Cuomo Quartet Diffusion Jazz Band

Natale in Folk : Daniele Mazza e Andrea Bressi

Ore 21:00 | Catanzaro Jazz Fest: Mark Hanna Quartet (Giardini San Leonardo).

DOM. 12 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 17-20 | Urban trekking in love: visite guidate gratuite

Ore 18| Tango e Vino (Ex STAC)

Ore 18:00-21:00 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Jazz : Andrea Mellace

Natale in Dj set

Natale in Folk : Daniele Mazza e Andrea Bressi

LUN. 13 DICEMBRE

Ore 18 | Omaggio a Marisa Provenzano – Sala Concerti

Ore 21 | Spettacolo Unione Ciechi (Teatro Politeama)

GIO. 16 DICEMBRE

Dalle ore 19 alle ore 24 | Neshimu

Ore 21 – Veni, Vidi i Vichi – Spettacolo di Piero Procopio: cabaret. (P.zza La Russa)

VEN. 17 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

SAB. 18 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Dalle ore 17:30 | Musica con Radio Ciak (Piazza Prefettura)

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’Artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 18:00-20:00 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Jazz : Vito Procopio Trio

Natale in DJ Set

Ore 19:30 Natale dal Mondo nordico, celtico, tradizione irlandese: Birkin Tree (Scalinata e sagrato del San Giovanni)

Ore 19 | Omaggio a Pino Daniele (Supercinema)

DOM. 19 DICEMBRE

Ore 10:00 | #LaconosciveramenteCatanzaro – Visite guidate gratuite

Ore 16:30 | Un-lock di Mike, caccia al tesoro

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Dalle ore 17:30 | Musica con Radio Ciak (Piazza Prefettura)

Ore 17:30-20:30 | Mercatini dell’artigianato (Galleria Mancuso)

Ore 18:00-20:30 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Jazz : Francesco Scaramuzzino Quartet

Natale in Folk : Alessio Bressi e Giuseppe Muraca

Dalle ore 18 | “A me gli occhi please” – Il Teatro Incanto in strada (Corso Mazzini)

Ore 21:00 | Catanzaro Jazz Fest: Danilo Blaiotta Trio (Piccolo del Politeama)

LUN. 20 DICEMBRE

ore 18:30 | Concerto Francesca Prestìa (Chiesa del San Giovanni)

Ore 21 | Catanzaro Jazz Fest: M.A.O. Mediterranean Acoustic Orchestra (Galleria Mancuso)

MAR. 21 DICEMBRE

CHRISTMAS MUSIC FEST

Ore 19.30 Natale dal Mondo americano – Sherrita Duran Gospel Choir (Chiesa del San Giovanni)

Ore 21 | Catanzaro Jazz Fest: Francesco Caligiuri Quintet (Galleria Mancuso)

MER. 22 DICEMBRE

Ore 21 | Ri-vista (Casalinuovo)

ore 21 | Catanzaro Jazz Fest: Tchaikovsky Jazz Quintet (Galleria Mancuso)

GIO. 23 DICEMBRE

Ore 10:00 | #LaconosciveramenteCatanzaro – Visite guidate gratuite

Dalle ore 19 alle ore 24 | Neshimu

Ore 21:00 | Veni, Vidi i Vichi – Spettacolo di Piero Procopio: L’eredità do zu previta. (Piazza Roma)

Ore 21:00 | Catanzaro Jazz Fest: Sophia Tomelleri Quartet (Galleria Mancuso)

DOM. 26 DICEMBRE

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Dalle ore 18 | “A me gli occhi please” – Il Teatro Incanto in strada (Corso Mazzini)

CHRISTMAS MUSIC FEST

Ore 19.30| International Symphony Orchestra con la presenza del Tenore Francesco Anile (location da stabilire)

GIO. 30 DICEMBRE

Ore 10:00 | #LaconosciveramenteCatanzaro – Visite guidate gratuite

Dalle ore 19 alle ore 24 | Neshimu

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

Dalle ore 18 | CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Natale in Dj Set

DOM. 2 GENNAIO

Ore 10:00 | #LaconosciveramenteCatanzaro – Visite guidate gratuite.

Ore 17:30-20:30 | Artisti di strada e animazione (Corso Mazzini)

CHRISTMAS MUSIC FEST (Corso Mazzini)

Dalle ore 18 | Natale in Jazz : Ferruccio Messinese Trio

Natale in Dj Set

Dalle ore 17:30 | “A me gli occhi please” – Il Teatro Incanto in strada (Corso Mazzini)

MER. 5 GENNAIO

Ore 21 – Veni, Vidi i Vichi – Spettacolo di Piero Procopio: Prendi questa mano zingara. (Teatro Minore,via Fontana Vecchia)

GIO. 6 GENNAIO

Ore 10:00 | #LaconosciveramenteCatanzaro – Visite guidate gratuite

Ore 16:30 | Befana del Poliziotto (Teatro Comunale)

Ore 17:30 Sfilata delle Befane (Corso Mazzini)

SERVIZI

Dal 4 dicembre al 6 gennaio ci sarà la filodiffusione su Corso Mazzini.

La funicolare sarà gratuita tutti i sabati (dalle ore 17.30 alle ore 24) e le domeniche (dalle ore 17.30 alle ore 21).

Sabato e domenica si alterneranno su Corso Mazzini il trenino e la carrozza di Natale.