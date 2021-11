Risate e comicità con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli a Palmi

Ogni parola innesca uno spassoso equivoco nell’incontro tra lo scanzonato Ariel, il domestico filippino reso celebre da Zelig, e il suo datore di lavoro, insegnante e attore di teatro disturbato dal suo arrivo mentre è in scena pronto ad interpretare il grande Shakespeare. Un dialogo scandito da gag e giochi di parole, culminato in una inedita interpretazione di Romeo e Giulietta che, condensando metateatro e comicità, ha offerto al pubblico uno spettacolo coinvolgente, di grande divertimento. “Ciao Signò” è stato il titolo di questa scoppiettante avventura condivisa da Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, sul palco dell’auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, nell’ambito della rassegna Synergia 46 giunta, come suggerisce la denominazione, alla 46^edizione, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, cofinanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Animazione Eventi Culturali della Regione Calabria.

«Dopo due anni di lontananza dal pubblico, solo qualche settimana fa abbiamo ripreso la nostra attività dentro i teatri. Siamo particolarmente contenti di essere tornati qui a Palmi proprio in un momento così significativo, in cui il contatto con la gente, vitale per noi, torna gradualmente a far parte della nostra quotidianità professionale. Trovarci in Calabria è sempre una grande piacere. Questa è una terra che sorprende, bella e difficile al contempo, in cui questa complessità può rappresentare la salvezza dei calabresi e di tutti coloro che sentono la Calabria comunque vicina», ha sottolineato Stefano Sarcinelli.

«Ariel, che si presenta in grande spolvero, tornerà presto protagonista sul palco di Zelig in prima serata su Canale 5. Speriamo che al pubblico di