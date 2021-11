Reggio Calabria – Un successo l’evento per il ventennale di Azzurro

Un evento che ha suscitato forti emozioni in città: i venti anni di AZZURRO. Design e Passione si rinnovano e rilanciano, per una casa nel segno dell’arte e dell’innovazione. Durante la serata, svoltasi presso l’A Gourmet- l’Accademia di Filippo Cogliandro sono stati presentati prodotti e materiali inediti, senza trascurare la tradizione della casa e degli eventi culturali che da sempre hanno contraddistinto l’attività di Enza Paola Neri, titolare dello show-room.

Non a caso l’evento è coinciso con l’inaugurazione della mostra dedicata all’installazione “Il guerriero dello spazio interrotto” degli artisti Grazia Bono e Gianni Brandolino che, ha rappresentato il momento più importante della giornata. L’opera è l’archetipo della casa, intesa come uno spazio di integrazione, la scultura abitabile di un paesaggio che unisce artificio e natura. Un sofisticata dimora per procedere verso una re-ligare l’aspetto inclusivo di indiscussa naturalezza, quel filo che unisce spazi separati e flessibili, nel paesaggio naturale e urbano di un simbolico/reale the space between us. Una transit house che unisce da un acquario alla realtà.

Una realtà che si evolve verso un nuovo modo dell’abitare che vuole essere inclusivo e sostenibile, in un periodo in cui la casa è ritornata al centro del nostro vivere quotidiano e per la quale Azzurro da più di venti anni trasmette un messaggio propositivo all’insegna della tradizione, coniugata al design più moderno ed alla ricerca della qualità.