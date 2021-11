Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 22 novembre

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare, in 1^ convocazione per il 22 novembre 2021, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 23 novembre 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Realizzazione di una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non da ubicarsi in Loc. Giammiglione del Comune di Crotone;

2) Discussione sullo stato della bonifica dell’area industriale.