Reggio Calabria – Muraca: “Ok da Prefettura per via Antonino Candido. Il suo ricordo per sempre inciso”

di Grazia Candido – “Ce l’abbiamo fatta, sua Eccellenza il Prefetto ha firmato il nulla osta per intitolare la strada al nostro Antonino Candido”.

E’ visibilmente emozionato ma tanto felice, l’assessore comunale Giovanni Muraca nell’annunciare la fine di un lungo iter amministrativo che vedrà, probabilmente il 21 Dicembre, giorno del 34esimo compleanno del giovane vigile del fuoco morto a Quargnento il 5 novembre del 2019 durante lo scoppio di un cascinale insieme ai colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, l’intitolazione del primo tratto del Viale Europa dove è allocato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

“Antonino non era solo un amico, un reggino che ha sempre amato la sua città ma era un uomo onesto e un ligio professionista che, fino all’ultimo suo respiro, ha onorato la divisa che indossava, lo Stato al quale aveva giurato la sua lealtà – afferma l’assessore Muraca -. Ovviamente, non sarà una strada a lenire il profondo dolore di una famiglia devastata dalla prematura perdita di un figlio amorevole e solare come era Nino ma, credo sia un atto dovuto nei confronti di un nostro concittadino che, nonostante amasse follemente Reggio, ha scelto di andare a lavorare in un’altra città per far conoscere fuori, la bellezza del suo Sud. Ho seguito sin dall’inizio le procedure burocratiche e, grazie all’impegno dell’ufficio Toponomastica del Comune e alla sensibilità di sua Eccellenza il Prefetto Mariani che ha concesso la deroga temporale, abbiamo ritenuto insieme al sindaco Falcomatà, che il nome di Antonino Candido e il suo ricordo, per l’impegno, la passione e il grande amore che ha messo nella sua attività di Vigile del Fuoco, siano incisi per sempre in un luogo pubblico”.

Fiero che la sua città, le istituzioni abbiano riconosciuto al figlio una via, papà Angelo, capo reparto nei Vigili del Fuoco, che rivolge un suo primo pensiero a quella “comunità che, in questi due anni, ci ha fatto sentire un po’ meno soli”.

“Perdere un figlio è qualcosa di disumano, è un dolore silente che ti tormenta ogni giorno. Mi fa piacere che anche la città dove è nato e cresciuto Nino, abbia deciso di dedicare proprio quella via dove è sito il Comando dei Vigili del Fuoco, punto di riferimento della città – conclude Angelo Candido -. Non posso che ringraziare le istituzioni e tutti i cittadini per il loro affetto e vicinanza. Intitolare una strada a mio figlio è un generoso atto d’amore per un instancabile servitore dello Stato che, nella sua breve vita, ha diffuso i più alti valori di senso del dovere, giustizia, rispetto della legge e correttezza nell’agire quotidiano”.