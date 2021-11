Boom di presenze alla diciassettesima festa del vino a San Martino a Gioiosa Ionica

Oltre a fiumi di vino nel centro storico di Gioiosa ieri 14 Novembre anche fiumi di Gente provenienti da tutta la Calabria.

Boom di presenze alla Diciassettesima festa del Vino – San Martino a Gioiosa Ionica 2021 .

l’evento della rinascita , dopo un anno di fermo per via della pandemia si riparte col botto iniziativa organizzata dall’associazione Amici per il Centro Storico BORGO ANTICO .

Serata riuscitissima, all’insegna della gastronomia locale e della musica tradizionale calabrese arricchita dal mercatino dell’artigianato. Non è mancato il Buon vino Nuovo di annata e il cibo tipico, Punto forte dell’evento anche le ormai classiche e famose zeppole.

Gli organizzatori ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato e che fanno parte della consulta delle associazioni del comune di Gioiosa Ionica coordinate da Vincenzo Logozzo, la misericordia di Gioiosa Ionica nella persona del presidente Domenico Fera , la redazione di TELE MIA e tutte le testate giornalistiche , l’amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, la città metropolitana di Reggio Calabria e la presidenza del consiglio Regionale della Calabria, gli sponsor e tutte le attività commerciali che hanno collaborato. Ma un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti .