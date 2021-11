Il Jova Beach Party torna a Roccella con un doppio concerto

Dopo il successo straordinario dell’indimenticabile evento del 2019 con 25 mila

persone, il JOVA BEACH PARTY torna a Roccella Jonica per altre due imperdibili, uniche e irripetibili feste in riva al mare, che scalderanno l’ Area Natura Village il 12 e 13 agosto 2022. L’evento musicale più bello al mondo,

che nel 2019 aveva qui ospitato artisti del calibro di Toto Cutugno , Brunori Sas, Ackeejuice Rockers e tantissimi altri, torna a farci ballare e scatenare.

La magia è pronta a ripetersi ma diversa e sempre unica: Lorenzo con la band, Lorenzo in console, con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente, emozionante, innovativo.

“È stata una delle giornate più belle della mia vita quella a Roccella Jonica per il JOVA BEACH PARTY 2019.”-

racconta Jovanotti-“Mi ricordo tutto, ogni momento di quel giorno trascorso sulla splendida spiaggia di

un litorale unico al mondo. E che musica, che pubblico, che meraviglia! Il sostegno della città è stato determinante per la riuscita di quella giornata e lo sarà ancora nel 2022, per questo ci tengo a dire grazie a Roccella Jonica. Il

pubblico del JBP è composto da persone che non solo rispettano i luoghi ma li migliorano! Questa per me è una certezza maturata in tanti anni di rapporto con quella che chiamo “la mia gente”. Nessun artista ha un pubblico così eterogeneo e allo stesso tempo così unito nella visione del futuro e nella voglia di esserci in modo consapevole. Per me una festa è una cosa seria, credo nel potere della musica, del trovarsi insieme in una situazione di condivisione di energia, e credo che questo potere sia positivo, che una cosa come JBP porti solo cose belle e lasci una scia di vitalità e consapevolezza in ognuno. Roccella è una città musicale, celebre per il suo grande festival jazz oltre

che per la sua spiaggia magica, e unire musica e ambiente è nel suo DNA, come unire turismo e amore per la bellezza, gioia e progresso, ecologia e fantasia.

Dalle ore 15 di oggi venerdì 19 novembre, sono disponibili i biglietti per ilJOVABEACHPARTY MMXXII.Lagrande avventura ricomincia! Ora cominciamo!