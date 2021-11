In ossequio al diritto di replica rispetto a https://www.strill.it/citta/reggio/2021/10/reggio-calabria-servizi-sociali-disattendono-le-disposizioni-del-tribunale/ riceviamo e pubblichiamo da avvocato Bambara – Il 29 ottobre scorso, con una nota stampa, lo studio Miraglia ha parlato di un nuovo caso Bibbiano, di una presunta inosservanza delle disposizioni del Tribunale dei Minorenni da parte dei Servizi Sociali di Reggio Calabria e, nel contempo, ha evidenziato che la madre di un bambino “si rifiuta di farlo vedere al padre per tutta una serie di circostanze che comprendono anche la sua instabilità dovuta ad assunzione di sostanze alteranti”.

Questa difesa, nell’interesse di questa donna, ritiene opportuno intervenire pubblicamente per far conoscere la verità, atteso che è stata fornita una versione dei fatti non veritiera, falsamente tendenziosa, tesa a sovvertire realtà di fatto inoppugnabili e a dipingere l’ex compagno di questa donna come un puttino immacolato, vittima di una madre del minore egoista ed autoreferenziale.

Così ovviamente non è e, pertanto, entrando nel merito della vicenda, con la presente nota stampa si vuole evidenziare la totale inattendibilità di quanto vergato dallo studio Miraglia, unitamente alla situazione in cui si sta venendo a trovare una donna vittima di violenza insieme al suo bambino di 4 anni a causa di un provvedimento aberrante del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria.

Innanzitutto si evidenzia come non sia vero che i Servizi Sociali di Reggio Calabria, da un anno e mezzo, disattendono le disposizioni del Tribunale dei Minorenni. Il padre del minore, difeso dallo studio Miraglia, non è mai stato autorizzato dal Tribunale ad avere incontri liberi con il bambino, proprio in ragione della sua pericolosità. Ci sono stati invece due provvedimenti che prevedevano la ripresa dei contatti in Spazio Neutro fra il padre ed il figlio, ma il primo provvedimento del 27 novembre 2020 non ha trovato esecuzione perché è stato reclamato alla Corte d’Appello di Reggio Calabria e, nelle more del reclamo, in data 31 marzo 2021, il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha emendato il suo precedente provvedimento, eliminando la possibilità degli incontri in Spazio Neutro fra il padre ed il figlio. Circa 40 giorni dopo, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha pertanto disposto il “non luogo a provvedere”, in quanto il provvedimento del Tribunale dei Minorenni del 31 marzo 2021 superava il precedente. Nella narrativa della decisione veniva sottolineato che fosse necessaria la “ravvisata massima cautela ad autorizzare gli incontri di che trattasi e l’incarico conferito al consultorio familiare proprio al fine di valutare l’eventuale autorizzazione di incontri fra il padre ed i minori”.

All’interno del provvedimento della Corte d’Appello di Reggio Calabria si parla di massima cautela ad autorizzare gli incontri e si fa riferimento soltanto ad una eventuale autorizzazione perché il padre del minore non è una persona normale, bensì è un uomo pericoloso, che ha provocato traumi profondi sulla psiche del figlio, senza mai pentirsi per le condotte tenute.

Si tratta, più precisamente, di un uomo violento, di un maltrattatore seriale (ha avuto denunce penali per maltrattamenti in famiglia da tutte le sue ex compagne), di una persona che non si fa scrupoli nel tentare di abusare sessualmente della propria ex compagna in presenza di suo figlio, di un personaggio che, peraltro, conduce una condotta di vita amorale e perversa.

Il bambino è profondamente traumatizzato da quest’uomo, ha il terrore di poter avere contatti con lui perché, nella sua breve vita, è stato costretto a vedere il padre maltrattare e picchiare la madre in sua presenza con condotte plurime, vessatorie e prive di qualsiasi moralità.

Questo bambino è stato altresì costretto a vedere il padre tentare di abusare sessualmente della propria