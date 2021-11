Cisl a testa bassa contro Hermes: venerdi sit-in di due lavoratrici licenziate

Di seguito il documento diffuso dalla sigla sindacale – In nome e per conto delle lavoratrici Curatola e Gangemi, inquadrate presso la Hermes Srl, con la presente comunica che nella giornata di venerdì 5 novembre 2021 alle ore 10.30 effettueranno un sit-in di protesta davanti l’entrata principale del Comune di Reggio Calabria al fine di chiedere un incontro con il Sindaco in merito al provvedimento espulsivo subito e rappresentato dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Con la presente si manifesta sconcerto e biasimo verso il modus operandi del Sindaco a cui sono state rivolte, in veste di interlocutore titolato, diverse richieste di incontro in data 21.10.2021 ed in data 29.10.2021 e alle quali si è replicato con inerzia non avendo avuto in merito alcuna risposta positiva.

«Tutt’altro, le lavoratrici in spregio alle legittime richieste di ascolto formulate, sono state fatte destinatarie del provvedimento di licenziamento pervenuto dalla Hermnese srl. Ne consegue in linea con i principi tutelati dalla Costituzione la legittimità da parte della scrivenda O.s. di supportare a tutela delle lavoratrici un sit- in di protesta con l’obiettivo primario di avviare con urgenza, un contraddittorio finalizzato a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali oltre che il rispetto dei diritti dei lavoratori interessati.

Fisascat Cisl Calabria Fortunato Lo Papa