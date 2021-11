Avis Comunale Villa San Giovanni e Lions Club Fata Morgana hanno promosso una giornata dedicata allo screening tiroideo

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una tematica, purtroppo, sempre più attuale e dilagante. È necessario attivarsi in ogni modo possibile per giungere ad una tutela efficace e vigorosa, che metta la donna al centro dell’attenzione sociale, soprattutto in questo particolare momento storico.

Una protezione che riguarda, pertanto, anche la sua salute: Avis Comunale Villa San Giovanni e Lions Club Fata Morgana, coadiuvati da Avis Giovani Villa San Giovanni e Leo Club Cenide, hanno promosso a tal fine una giornata dedicata allo screening tiroideo (gratuito), contribuendo alla prevenzione delle relative patologie, attraverso una diagnosi precoce e una tempestiva informazione circa i rimedi e gli strumenti più utili per la sua salvaguardia. Gli esami sono stati effettuati dall’equipe di Avis Regionale Calabria coordinato dal dott. Aldo Vasta.

Le donne meritano di essere sostenute anche nelle attività sportive: Avis Villa San Giovanni promuove la loro partecipazione, valorizzandone le doti e le potenzialità, e sponsorizza le giovani “Fenici Neroverdi” della Pallavolo Raffaele Battaglia.

Contro la violenza, sempre a sostegno delle donne.

“Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride…” (Alda Merini)