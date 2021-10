Regionali, l’appello di Nino Gullì (Forza Italia) agli elettori reggini. «Vi chiedo di votarmi e d’impegnarvi con me per una Calabria migliore»

«Nino, ma come mai ti candidi al Consiglio regionale?». Non sapete quanti tra voi mi hanno posto questa domanda.

Molti, praticamente tutti quelli che sono miei amici o che comunque mi conoscono, magari per la mia attività imprenditoriale, certo. Ma non sospettate neanche quanti mi hanno chiesto la stessa cosa fra le persone che magari finora non conoscevano me direttamente, ma già conoscevano bene la serietà di Forza Italia, il partito per cui sto conducendo la mia campagna elettorale, sperando che al suffragio per il candidato Presidente Roberto Occhiuto e per Forza Italia come lista aggiungiate la preferenza sul mio nome.

Allora, voglio dirvi qualcosa al riguardo adesso che mancano solo poche ore a un voto, quello di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, che può cambiare radicalmente il futuro di Reggio e dell’intera Calabria: e io sono certo che andrà così.

Vedrete. Il nostro futuro Governatore Occhiuto saprà circondarsi di una squadra politica e dirigenziale ricca di talenti, idee, competenze per fare, da qui ai prossimi dieci anni (perché Roberto, vedrete, farà così bene che sarà anche il primo Presidente nella storia della Regione Calabria a essere rieletto), tutto quello che politici poco coraggiosi o frenati da vari ostacoli nella loro azione non hanno voluto né saputo fare in precedenza. E anche molto di più.

Bene, che mi conosciate poco o mi conosciate un po’ meglio di così, dovete sapere che la molla che mi ha sempre spinto è fare qualcosa che fosse piacevole e proficuo per me, ma anche per tante altre persone. E dunque creare negozi che non fossero solo fonte di reddito per Nino Gullì, ma rappresentassero un servizio d’eccellenza per i miei concittadini, creassero occupazione sana e duratura, contribuissero a rendere migliore il territorio.

Il risultato di questo mio impegno, lo conoscete in tantissimi: una catena di 11 frequentatissimi punti-vendita leader nel settore cosmesi e profumeria, con più di 60 dipendenti.

A questi successi nel mondo dell’imprenditoria ho sempre affiancato un piacevole sforzo economico a favore dei meno fortunati, dei centri d’aggregazione, delle realtà sportive.

Ecco, vedete: non solo non mi sono pentito mai una volta della mia ferma volontà di donare e restituire parte di quello che tutti i miei concittadini hanno contribuito a costruire insieme a me, ma continuerò a stare fianco a fianco di queste persone fantastiche, di queste realtà meravigliose. E dare vita a tante nuove iniziative, come quelle già realizzate; che, non mi vergogno affatto di dirlo, mi hanno reso migliore.

Ma poi ho in mente tante cose nuove di zecca per il mio territorio e per la mia gente. A cominciare da una realtà innovativa, lo Sportello del cittadino, che finanzierò personalmente – non con fondi pubblici – e che permetterà a tanti giovani d’avere una preziosa guida nel