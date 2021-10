Il 4 ottobre tavola rotonda “Un patto per la parità di genere: l’impegno dei porti dello Stretto”

Il 4 ottobre dalle ore 11,30 si terrà in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/adspstretto/ la tavola rotonda “Un patto per la parità di genere: l’impegno dei porti dello Stretto”, secondo appuntamento organizzato dall’Autorità di Sistema portuale dello Stretto nell’ambito degli Italian Port Days – Opening port life and culture to people 2021.

All’incontro, introdotto dalle Consigliere di parità delle due Città metropolitane dello Stretto, Mariella Crisafulli e Paola Carbone, parteciperanno Rosi Perrone, Segretario Generale della CISL di Reggio Calabria, la Prof.ssa Cinzia Ingratoci, Ordinario dell’Università di Messina e le due operatrici portuali Mariagiovanna Cacopardi, raccomandataria marittima, e Alessandra Latino, Managing Director dei Cantieri Palumbo di Messina. Le conclusioni saranno curate dalla Sen. Barbara Floridia, Sottosegretario di Stato.

Durante l’evento verrà illustrato al territorio e sottoscritto dal Presidente Mario Mega il “Patto per la Parità di Genere”, documento con il quale tutti i porti nazionali si impegnano a sostenere e valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro portuale. Nella stessa giornata del 4 ottobre, infatti, a partire dalle ore 10,00 il Patto verrà presentato anche a livello nazionale da ASSOPORTI con una conferenza alla quale parteciperà il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Per dare massimo risalto all’iniziativa dei Porti dello Stretto e sensibilizzare tutti sul tema dell’uguaglianza di genere, la stele della Madonnina del porto di Messina verrà illuminata con il colore assegnato a tale obiettivo dall’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile.