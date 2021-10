Reggio Calabria – Milia (FI): ‘’Riattivare progetto Plastic Free per la Città’’

‘’Questa mattina durante i lavori della IV Commissione consiliare Ambiente ho puntato i riflettori su un progetto che era stato lanciato dalla scorsa amministrazione ossia quello del programma ‘’Plastic Free’’ al quale potevano aderire enti ed attività commerciali, un programma che è stato messo in secondo piano col passare dei mesi e che merita di essere ‘’rispolverato’’.

Questa mattina infatti dopo aver chiesto delucidazioni in merito a questo programma ed alle modalità di adesione da parte degli imprenditori reggini, in accordo con il presidente della IV Commissione Latella ed alla presenza dell’assessore al ramo Brunetti, si è pensato di riprendere questo programma partendo dall’Ente Comune coinvolgendo tutti i commercianti reggini.

Questo programma oltre ad essere pienamente in linea con le ultime normative UE, è ancora più significativo per la nostra Città dato che in un periodo simile, dove la situazione rifiuti è drammatica e purtroppo non se ne vede via d’uscita, limitare l’impatto ambientale della plastica è fondamentale.’’