Crotone: presentazione Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”

Una stagione ricca e varia, composta da 12 appuntamenti in cui il fil rouge della musica classica s’intreccerà con il teatro, la danza, la poesia, addirittura con il fumetto.

La quarta edizione della Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, organizzata dalla Società Beethoven Acam di Crotone in collaborazione con il ministero dello Spettacolo e l’assessorato alla Cultura della Regione Calabria, è stata illustrata in una conferenza stampa presso il Teatro Apollo di Crotone.

Prenderà il via mercoledì 27 ottobre alle 21, presso il teatro Apollo, con una produzione unica nel suo genere, lo spettacolo dell’Astra Roma Ballet di Diana Ferrara su “Dante sommo poeta”: uno spettacolo in cui la danza si unisce al teatro per celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte.

“Nell’allestimento della Stagione – spiega il direttore artistico Fernando Romano – abbiamo seguito alcune linee guida, tentando di recuperare ciò che nel 2020 non eravamo riusciti a fare a causa della pandemia. Innanzi tutto proseguire nell’idea di collegare la nostra tradizione antica ai tempi attuali, calandola nella realtà di oggi. E farlo anche mettendo insieme tante forme d’arte, dalla poesia alla danza, dalla prosa alla musica, in una fusione che abbiamo notato riscuotere grande apprezzamento. Al centro resta la valorizzazione dell’Orchestra “Orfeo Stillo”, che rappresenta la nostra terra”. “Apriamo con lo spettacolo dell’Astra Roma Ballet diretto da Diana Ferrara, grandissima ballerina e cara amica, con cui collaboriamo da anni e che porterà qui uno spettacolo davvero unico, dedicato a “Dante, sommo Poeta”. Uno spettacolo per cui abbiamo previsto un biglietto per le scuole del costo di 5 euro. La stagione si chiuderà martedì 28 dicembre con un concerto dell’organista Carmine Lavinia nella chiesa di Santa Chiara”.

Ma la novità assoluta è costituita dall’iniziativa, organizzata in collaborazione con Romano Pesavento, che lega la musica al mondo dei fumetti. “Un giorno e mezzo – spiega Pesavento – in cui fumettisti di grandissimo spessore internazionale, che lavorano per esempio con la Bonelli e la Disney, mostreranno ad appassionati e curiosi il percorso creativo che è alla base della loro arte, e lo faranno anche accompagnati dalla musica di un quartetto d’archi. Una cosa mai vista che speriamo possa caratterizzare la nostra città anche per il futuro”.

L’assessore comunale alla Cultura, Rachele Via, ha ringraziato “questa associazione che arricchisce la società, facendo cultura in città da 40 anni. È