Reggio Calabria – Il Salotto dei poeti “La rosa nel pozzo” presenta l’incontro “La salute mentale di Comunità-Criticita’-Disuguglianze territoriali-Risorse Economiche e Programmazione”

Sabato 30 Ottobre 2021, ore 16.00, il SALOTTO DEI POETI “La Rosa del Pozzo” presenta l’ incontro:

La salute mentale di Comunità-Criticita’-Disuguglianze territoriali-Risorse Economiche e Programmazione.

Una nutrita partecipazione di Autorità del settore per una visione di insieme del nostro territorio presente e futuro.

La Rosa del Pozzo, associazione culturale molto attenta sul territorio non è nuova ad avvenimenti del genere.La Cultura resta e si conferma sempre uno strumento indispensabile per veicolare messaggi utili sociali e compartecipazione di persone attente alle problematiche territoriali.

Oggi più che mai, tematiche come inclusione e salute di comunità hanno bisogno di esser bene disciplinate per poter garantire una migliore qualità dei soggetti, quindi il territorio ha necessità da farsi garante per tutto ciò.

Dr Antonino Santisi