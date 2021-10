Reggio Calabria – Domenica 10 ottobre il Museo diocesano apre alle famiglie con bambini

Domenica 10 ottobre il Museo diocesano aderisce a F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo: l’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, vedrà in tutta Italia moltissimi musei aprirsi alle famiglie con bambini, proponendo loro visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività ideate per l’occasione.

Dalle 16 alle 19, a ciclo continuo, il Museo diocesano proporrà alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni un’attività gratuita tesa a far scoprire, attraverso l’arte, che Nulla accade prima di un sogno.

Quattro postazioni lungo il percorso museale suggeriranno, partendo dal racconto dell’opera d’arte e della storia del personaggio ritratto, in forma ludica e coinvolgente, come il ‘sogno’ possa declinarsi in ‘consiglio’, ma anche in ‘valore’, ‘progetto’ o ancora ‘viaggio’, lasciando spazio alla fantasia come luogo privilegiato per esprimere le proprie emozioni.

Per accedere al Museo diocesano sarà necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), insieme a un documento di riconoscimento: l’obbligo non riguarda i bambini fino ai 12 anni.

Per informazioni si contatti il n. 3387554386.