Due poliziotti aggrediti alla stazione di Lamezia Terme

Un cittadino extracomunitario è stato arrestato per l’aggressione a due agenti in servizio alla stazione di Lamezia Terme.

L’aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio quando i due poliziotti stavano controllando l’uomo giunto in treno alla stazione ferroviaria lametina.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’uomo non aveva alcun documento con sé da qui la contestazione a cui ha fatto seguito l’aggressione dei due agenti che sono stati colpiti a calci e pugni. Subito dopo l’aggressione, l’uomo è stato fermato e, dopo approfonditi accertamenti, è emerso che era ricercato per alcuni reati precedentemente commessi.