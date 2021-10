Reggio Calabria – Apre Happy Lounge Bar, aperto 24 ore su 24

L’apertura è prevista per sabato 20 ottobre

Pubbliredazionale – Un nuovo locale sta per aprire a Reggio Calabria. Happy Lounge Bar è pronto per essere inaugurato e, a partire da sabato 30 ottobre, si candida ad essere un punto di riferimento per la città.

Per la la sua collocazione al centro della città ed anche per il suo progetto che ne prevede l’apertura ventiquattro ore su ventiquattro. Happy è, infatti, collocato in una posizione strategica su Largo Missori, a pochi metri dalla Stazione Centrale e praticamente alla fine del lungomare.

Happy Lounge Bar sarà il luogo in cui poter prendere un caffè, consumare un buon cornetto e non solo. Il locale avrà, infatti, anche un servizio di rosticceria e panineria, oltre a servire aperitivi e cocktail.

A disposizione dei clienti ci saranno, inoltre, degli spazi all’aperto in cui poter consumare.