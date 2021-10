Escursione in fattoria per i bambini della locride

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Nell’ambito delle azioni programmate sul “cibo e corretta alimentazione”, giorno 16 ottobre, circa 20 bambini aderenti al progetto parteciperanno ad una giornata in fattoria presso la “Fattoria Didattica Caratozzolo” di Bagnara Calabra (RC).

Attraverso l’esperienza i ragazzi potranno

– conoscere un’azienda agricola;

– stare a contatto con gli animali allevati in azienda;

– contenere eventuali paure e diffidenze promuovendo atteggiamenti positivi nell’interazione con la terra, le piante e gli animali.

Avranno inoltre, modo di entrare in contatto con le tradizioni gastronomiche e con il ciclo di produzione di un dolce partendo dalla raccolta delle noci, la loro pulizia e infine la trasformazione in un laboratorio guidato di cucina.

I ragazzi parteciperanno in maniera gratuita a questa esperienza e avranno modo, come previsto dallo spirito del progetto, di ampliare le possibilità di apprendimento informale, la conoscenza dell’ambiente che li circonda e soprattutto riappropriarsi di un po’ di quella socialità persa durante tutti questi mesi di emergenza sanitaria ed isolamento sociale.