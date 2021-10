Intorno alle ore 12:30 sono giunti al porto di Roccella Jonica 79 migranti, soccorsi in mare da una motovedetta della Guardia Costiera. Il gruppo è composto prevalentemente da 64 egiziani e 11 siriani. Non sono presenti donne, ci sarebbero solo 2 minori e 24 minori stranieri non accompagnati.

Al momento, esperiti i controlli sanitari ed i primi accertamenti, saranno ospitati presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.