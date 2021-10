Auto precipita in un burrone: morto un uomo nel Reggino

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi sta operando sulla zona sempre nel Comune di Palmi zona Ponte Vecchio a causa di un incidente stradale che si ipotizza autonomo.

In questo momento la squadra ha già estratto l’uomo dall’autovettura che è precipitata in un burrone profondo circa 50 metri Le operazioni di recupero non saranno facili viste le condizioni del terreno. La squadra si è dovuta calare a circa 30 m dal piano stradale in modo da poter recuperare il corpo su un dislivello di circa 20 metri. La vittima non è stata ancora identificata perché non hanno rinvenuto ancora i documenti.