Crotone – Discarica in località Giammiglione, la Provincia: ” Totale contrarietà”

“Totale contrarietà”, così si è espressa la Provincia di Crotone nel parere di compatibilità ambientale ed AIA per una discarica di rifiuti speciali e non, da ubicarsi in località Giammiglione, inoltrato alla Regione Calabria-Settore valutazioni ed autorizzazioni ambientali e trasmesso anche al cCmune di Crotone.

L’Ente intermedio ha espresso parere negativo per la realizzazione della discarica di rifiuti pericolosi e non, in località Giammiglione S.S. 107 bis, parere ribadito anche con delibera del Consiglio provinciale n.24 dell’11/09/2009.

Molteplici le ragioni per le quali la Provincia di Crotone boccia e respinge l’ipotesi di una discarica in località Giammiglione:

l’area individuata è a destinazione agricola come da PRG del comune di Crotone che dovrebbe essere variato;

l’area in cui dovrebbe essere ubicata la discarica è stata oggetto di ritrovamenti archeologici;

manca uno studio approfondito sulla diffusione di inquinanti e di immissioni o origine che contempli la distanza dai centri/nuclei abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti;

il piano dei livelli di guardia per le emissioni gassose deve essere meglio definito relativamente alla presenza di emissioni all’esterno dell’impianto, ed un piano di intervento nel caso in cui si dovessero verificare superamenti dei limiti;

in relazione al benessere ed alla salute umana non è stata fatta adeguata analisi circa la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette dell’attività con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo, con particolare attenzione alle emissioni;

presso il sito di discarica e nel suo intorno si rinvengono zone di produzione di prodotti tipici;

manca un approfondito studio ed analisi idrologica della zona per valutazioni adeguate sugli apporti meteorici e relativa validità dei sistemi