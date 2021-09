Reggio Calabria – Domani, 7 settembre, il centro vaccinale del Gom resterà chiuso

Si avverte l’utenza che nella giornata di martedì 7 settembre 2021, il Centro Vaccini del G.O.M. sarà chiuso per dare la possibilità, agli infermieri che vengono utilizzati presso il Centro, di partecipare al concorso pubblico bandito dal G.O.M. per infermieri professionali.

La concomitante emergenza pandemica che al momento vede 97 pazienti ricoverati presso il Covid Care Center del G.O.M. e le conseguenti, inderogabili, necessità assistenziali, non consentono, a causa delle note carenze di organico, la sostituzione del personale infermieristico utilizzato presso il Centro Vaccini e la conseguente regolare attività dello stesso nella giornata del 7/9/2021.

Si precisa che gli utenti prenotati per la giornata del 7/9/2021, sono stati riprogrammati in altra data.

Il Covid Manager

Dott. Francesco Moschella