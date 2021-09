“De vez en cuando” stasera al teatro della Marinella di Palmi

“La musica è un veicolo culturale molto più antico della scrittura che nasce probabilmente insieme alla parola o forse anche prima. In ragione della sua particolare origine, il flamenco è un genere musicale emblematico, veicolo

e memoria della cultura e della tradizione. Il termine flamenco deriva probabilmente dall’unione delle parole arabe ‘felag’ (contadino) e ‘mengu’ (errante, fuggitivo), ed entra nell’uso linguistico come sinonimo di Gitano nel secolo XVIII. Esso è la musica del popolo nomade dei gitani che durante le loro migrazioni hanno attraversato tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo, lasciando tracce ma anche arricchendo la propria cultura e conferendo alla loro musica un carattere di universalità comune a pochi altri generi. In questo spettacolo abbiamo messo le nostre conoscenze, la nostra storia, il nostro lavoro e, soprattutto quello che ci unisce alle persone di tutto il mondo e che rende il Flamenco ancora presente, ossia la passione per uno dei linguaggi e ‘balli‘ più autenticamente universali”, si legge nella nota della Compagnia Algeciras Flamenco, che condurrà il pubblico della rassegna Synergia 46 verso la conclusione di un ciclo e l’inizio di un altro che, già dal primo appuntamento, dimostra di confermare il notevole spessore culturale di quelli che lo hanno preceduto.

Il prossimo 16 settembre, alle ore 18:30, l’auditorium Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi ospiterà, infatti, i talentuosi e pluripremiati gemelli Francesco e Vincenzo De Stefano che eseguiranno la trascrizione della sinfonia n. 5 e 7 di Beethoven per pianoforte a quattro mani.