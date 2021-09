Tutto pronto a Castrovillari per il JOY Festival – L’Arte della Gioia, nuovo, attesissimo evento multidisciplinare che prenderà il via domani (venerdì 3 settembre) e andrà avanti fino a domenica 5, sostanziandosi in un week end ricchissimo di appuntamenti di ogni genere, da vivere, letteralmente, con la gioia nel cuore!

Organizzato dall’attivissima associazione culturale Alegria e diretto artisticamente da Maddalena Panebianco, il JOY Festival andrà ad arricchire la già importante offerta culturale della cittadina calabrese che proprio per il gran numero di prestigiose iniziative culturali organizzate nel suo territorio nel corso dell’anno, da un’idea di Sergio Gimigliano, accolta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito (che ha creato in tal senso un assessorato ad hoc, affidato al consigliere Ernesto Bello), è stata brandizzata a livello istituzionale come “Città Festival” e prevede tre giornate nel corso delle quali dalla mattina fino a tarda notte il Castello Aragonese ospiterà una moltitudine di attività attinenti a cinque diverse aree tematiche (Musica, Danza, Immagine, Parola, Vita), rivolte ad un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Nella mattinata di domani (venerdì 3 settembre) si inizierà con due corsi in programma in contemporanea dalle 9 alle 11: quello di Fumetto, a cura di Marco Novello (in arte “Il Novi”), e quello di Scrittura Creativa, coordinato dalla professoressa Teresa Magarò; dalle 10 alle 12, invece, la ballerina Claudia Urhausen terrà la prima lezione di MoveMEANT, mentre nello stesso orario Marika Greco coinvolgerà prima gli iscritti al corso di Fotografia del Sorriso e, a seguire, a quello di Concert Photo.

Dalle 11 alle 13, poi, si potranno seguire lezioni di Storytelling a cura di Eleonora Marrone, mentre alle 11.30 per un’ora sarà protagonista Tilde Nocera con il suo corso in Danza della Gioia dedicato ai ragazzi dell’A.F.D. e, per finire, dalle 12.45 alle 13.30 verrà dato spazio al ritmo con il Drum Circle a firma di Giuseppe Mazzotta.

Le attività pomeridiane inizieranno con un altro originalissimo corso a cura della ballerina Claudia Urhausen: Ladystyle Heels, ossia danza sui tacchi, in programma dalle 15 alle 17, mentre dalle 15.30 alle 16.30 si svolgerà il Corso di Tamburi a Cornice curato da Giuseppe Mazzotta e dalle 16 alle 17.30 quello di Fotografia del Paesaggio diretto da Marika Greco.

Si proseguirà, poi, con le lezioni di MAC YOGA di Mariantonietta Crescente, rivolte ai bimbi (dalle 16.45 alle 18) e agli adulti (dalle 18 alle 19.15), con