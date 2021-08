Reggio Calabria – Questa sera ad illuminare Catonateatro il grande autore della canzone italiana: Mogol

Questa sera, il palcoscenico di Catonateatro avrà l’onore di ospitare il più grande e storico autore della canzone italiana: Mogol.

Il progetto artistico “Emozioni” nasce per valorizzare e far conoscere da un’inedita prospettiva l’opera di due grandi artisti della musica leggera italiana: Lucio Battisti e Mogol.

Il format è caratterizzato dalla presenza sul palcoscenico del grande autore di testi della musica italiana, Giulio Rapetti in arte Mogol, che accompagnato da un‘orchestra, renderà il concerto/racconto unico nel suo genere. L’evento prevede l’esecuzione di quei brani che descrivono il fortunatissimo sodalizio artistico e umano tra Battisti/Mogol e mette in risalto tutte le sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone.

Durante lo spettacolo Mogol racconterà i vari aneddoti e gli importanti significati legati ad ogni brano, che immediatamente dopo verranno magistralmente interpretati dall‘orchestra accompagnata dalla splendida voce del solista Gianmarco Carroccia, impressionante la sua somiglianza fisica e vocale con il grande Lucio.

Canzone e narrazione si fondono in una serata dalle forti emozioni in cui è impossibile non lasciarsi trascinare nelle canzoni che tutti conosciamo e cantiamo da sempre: Ancora tu, Acqua azzurra acqua chiara, I giardini di Marzo, Il mio canto libero, Mi ritorni in mente, Un’avventura, Emozioni…..