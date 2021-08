Castrovillari – Il viaggio dell’attore, workshop di recitazione gratuito

Si svolgerà dal 26 al 28 Agosto 2021 la terza edizione del CASTROVILLARI FILM FESTIVAL, Festival Internazionale del Cortometraggio.

Tra le varie attività collaterali che si svolgeranno durante l’evento, il 28 Agosto si terrà a Castrovillari il workshop di recitazione gratuito “IL VIAGGIO DELL’ATTORE” tenuto da Franco Giusti, attore romano e presentatore di questa terza del festival.

Franco Giusti nasce a Roma nel 1981. Attore, musicista e fisioterapista, dopo la partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello intraprende la carriera di attore. Prende parte alla serie RAI “GLI OROLOGI DEL DIAVOLO” al fianco di Beppe Fiorello e lo ritroveremo a settembre alla 78. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA grazie alla sua interpretazione nel cortometraggio “EVA” di Rossella Inglese, selezionato alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

Per partecipare al workshop sarà necessario prenotarsi chiamando il 351 836 2501 o inviando una mail a info@castrovillarifilmfestival.it

Si ricorda che sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS per poter partecipare al workshop.