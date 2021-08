Reggio Calabria – Disciplina traffico veicolare per l’incontro di calcio Reggina-Monza

INCONTRO DI CALCIO VALEVOLE QUALE GARA DEL CAMPIONATO DI SERIE B, “REGGINA – MONZA” – STADIO COMUNALE “ O. GRANILLO ”

– DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE

22 AGOSTO 2021 ORE 18,00

IL DIRIGENTE

Vista la nota n. 2260/A4/Gab della Questura di Reggio Calabria, prot. comunale n. 150151 del 18/08/2021 che informa che il giorno 22 agosto 2021 con inizio alle ore 18.00 presso lo Stadio Comunale “O. Granillo” di R.C., avrà luogo rincontro di calcio valevole quale gara del campionato di serie B, “Reggina – Monza” dettagliando i provvedimenti da adottare per la circolazione;

Considerato che la circostanza richiede l’adozione di un adeguato provvedimento per disciplinare diversamente la circolazione e la sosta con l’istituzione di un divieto di transito e sosta (temporanei) lungo alcune vie circostanti lo Stadio Comunale e zone limitrofe;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi suH’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

■ IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE AMBO I LATI. ECCETTO AUTORIZZATI, IN:

VIA GALVANI

VIA MERCALLI

-VIA ERMINIO BERCARICH (GIÀ’ VIA STADIO A VALLE);

-VIA ORONZO PUGLIESE (GIÀ’ VIA CALAMIZZI);

VIALE ALDO MORO TRATTO COMPRESO TRA IL PIAZZALE STADIO SUD E LA VIA MICHELE BARBARO;

VIA STADIO A MONTE;

VIA ECCE HOMO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE DELLA PACE E VIA SBARRE

INFERIORI;

TRAVERSE COMPRESE TRA VIA STADIO A MONTE E VIA SBARRE INFERIORI VIALE G. GALILEI

IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE ECCETTO AUTORIZZATI, IN:

-PIAZZALE TOMMASO MAESTRELLI (GIÀ’ PIAZZALE STADIO NORD) –

PIAZZALE STADIO A VALLE

IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE

_ VIA ISAAC NEWTON (TRAVERSA ANTISTANTE L’INGRESSO DEL DEPOSITO LOCOMOTIVE FF.SS) NEL TRATTO TRA VIA MERCALLI E LA VIA GALILEO GALILEI;

~ DALLE ORE 15,00 FINO A CESSATE ESIGENZE E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE

21,00 DEL 22/08/2021

La Polizia Municipale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del nuovo codice della strada, sono incaricati alla vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L’ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento ;

entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.