Reggio Calabria – Dall’ 1 settembre inizia il Tesseramento 2022 di Incontriamoci Sempre

“Parte con largo anticipo” dichiara il presidente Pino Strati “la

campagna tesseramento 2022 dell’Associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE per il

Volontariato. Dal 1 settembre, chiunque voglia sottoscrivere la nostra

tessera, ci permetterà di autofinanziarci: questo è l’unico mezzo che ci

darà la possibilità di programmare l’attività autunno-inverno.

INCONTRIAMOCI SEMPRE non riceve e non intende richiedere alcun

contributo da parte di Enti legati alla politica, proprio per essere

liberi di svolgere le attività sociali culturali e di volontariato in

piena autonomia e senza alcun condizionamento.

Il sostegno dei soci, degli amici e di tanti imprenditori ,che

riconoscono in noi l’impegno, la passione e l’amore per il territorio,

ci danno una grande carica e la forza per svolgere tutte quelle belle

cose fin qui realizzate.

La realtà di INCONTRIAMOCI SEMPRE, che ha trasformato la splendida

stazione Fs di S Caterina in una delle roccaforti culturali più

importanti d’Italia, è molto nota.

In questi ultimi tempi, a coronamento di quanto prodotto concretamente,

siamo stati ospiti lo scorso 1 aprile nel Tg2 RAI delle 13.30, lo scorso

1 giugno sul Magazine “Le Frecce” del gruppo Fs Italiane e sulla rubrica

online Fsnews.it. In precedenza, Fs RFI ha dato spazio alle nostre

attività sul Volume delle Stazioni Impresenziate per un riuso sociale

del patrimonio ferroviario.”

Un grazie per il sostegno e per la fiducia che molti riconoscono alla

FANTASTICA STORIA NOSTRA.

Il Direttivo