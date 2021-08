Reggio Calabria: cambia la raccolta rifiuti in città, tutte le novità

Si è concluso da qualche giorno il nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria che è stato aggiudicato alla azienda piemontese Teknoservice. Lo ha affermato in un post facebook il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Il nuovo metodo di raccolta sarà attivo, gradualmente, entro la fine dell’anno. Grande attenzione sarà data ai quartieri in cui si sono verificati i maggiori disagi (Arghillà, Ciccarello e Rione Marconi). Le novità sono le seguenti:

– la rientroduzione della raccolta stradale nei quartieri in cui il porta a porta ha presentato maggiori problemi;

– l’introduzione dei cassonetti/cestelli condominiali;

– l’istituzione di mini isole ecologiche nei quartieri con conferimento di frazioni differenziate e premialità, compreso il compostaggio di prossimità;

– in alcuni quartieri come Arghillà, Marconi e Ciccarello, poi, nella fase di start-up saranno effettuate raccolte nei cassoni grandi, differenziando nei giorni stabiliti con presidio fisso;

– l’istituzione della seconda isola ecologica, prevedendo anche in questo caso premialità al momento del conferimento;

– la messa in esercizio del centro di riciclo e riuso a Reggio Campi.