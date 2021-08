Si conclude con successo “Sila Epic”

chilometri per 3500 metri di dislivello. Accanto al percorso “Epic”, anche quello “Classico” di 56 chilometri per 1600 metri di dislivello.

Soddisfazione, ancora, è stata anche espressa da Giovanni De Meco, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento. «Noi ci mettiamo il nostro impegno – ha dichiarato De Meco -, ma se la giornata riesce bene è principalmente merito del territorio silano coi suoi straordinari paesaggi. Tutti gli atleti, non solo italiani, ma provenienti addirittura da Polonia e Australia, sono rimasti a bocca aperta per la bellezza della Sila».

Tra i numerosissimi partner di “Sila Epic”, pure Destinazione Sila, il cui presidente Daniele Donnici ha così affermato: «Un meritato plauso non può che andare all’Ente Parco Nazionale della Sila che promuove e sostiene eventi di questo tipo; eventi in grado di raccogliere un folto pubblico che, magari per la prima volta, scopre un luogo naturalistico d’eccezione e dove l’organizzazione, soprattutto da un punto di vista turistico, sta diventando sempre più di livello».

Adesso, sempre per godere del meraviglioso binomio sport e natura, l’appuntamento è al 3, 4 e 5 settembre prossimi con “AQA libere – Largo Arvo”: l’invito che ne segue è di tutta eccezione. «Attendiamo numerosi i visitatori – conclude di fatti il presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio – che, grazie all’evento in parola, potranno fare esperienza di quel tipo di turismo lento che noi dell’Ente stiamo promuovendo, ottenendo, in base a quanto risulta, ottimi risultati».