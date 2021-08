Reggio Calabria – Cabaret alla Villa comunale con i comici Phino, Gisonna e Raco. Calabrese domani a Bova Marina

Continua a Reggio Calabria, il progetto artistico “N.T.T. – New Theatre training”, dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” e sostenuto dal bando di Scena Unita – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana, è rientrato tra le 106 imprese culturali italiane selezionate su oltre 1.200 progetti con il bando di “Scena Unita” e prevede fino a dicembre, la realizzazione di spettacoli, incontri letterari, workshop, seminari e corsi di formazione sul teatro, organizzazione di eventi, marketing e gestione d’impresa culturale.

Tra i prossimi appuntamenti, grande attesa vi è per lo show dell’attore comico Gennaro Calabrese, direttamente da Made in Sud e radio Kiss Kiss, in programma venerdì 13 agosto a Piazza Municipio di Bova Marina.

Si continuerà con la rassegna comica, Cabaret alla Villa Comunale di Reggio Calabria venerdì 27 agosto con lo spettacolo del vulcanico comico romano Gianfranco Phino, nome di spicco della trasmissione “Zelig”;

sabato 28 agosto il live show con il comico napoletano Salvatore Gisonna, punta di diamante di “Made in Sud” e si concluderà la tre giorni dedicata ai sorrisi e alla spensieratezza, domenica

29 agosto, sempre alla villa comunale alle ore 21, con l’atteso spettacolo del comico genovese Daniele Raco anche lui nome di spicco della rinomata trasmissione televisiva “Zelig”.

Per partecipare alle iniziative culturali e artistiche, viste le vigenti disposizioni anti-covid, sarà necessaria la prenotazione inviando una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o whatsapp al 347.2786180 / 340.9100925 o consultando la pagina facebook @calabriadietrolequinte.