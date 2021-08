Reggio Calabria – Arriva a Palmi l’Iliad Vertical Summer Tour

Nostromo sarà anche quest’anno official partner dell’Iliad Vertical Summer Tour, che farà tappa a Palmi il 13, 14 e 15 agosto. La manifestazione estiva itinerante animerà fino al 22 agosto le spiagge di otto località della Penisola all’insegna di attività sportive, divertimento e musica, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid.

Sulla spiaggia libera di Palmi (Lungomare Costa Viola-Lido di Palmi), dalla mattina al tardo pomeriggio, animatori, speaker, dj e istruttori sportivi saranno pronti ad accogliere e far divertire gli ospiti all’interno del Maxi-Village di 1.500 mq. Tante le attività in programma, dallo yoga all’aquagym, dal beach volley al SUP, dallo sparring al calcio balilla, per citarne alcune. Non mancheranno i dj set degli artisti di Radio Deejay, con I Vitiello protagonisti del palco di Palmi (14 agosto, a partire dalle 16.30).

Tonno Nostromo Zero, l’unico tonno sul mercato completamente privo di grassi, senza glutine e già sgocciolato, firmerà la Tonno Nostromo Sparring Cup, prevista in ciascuna giornata del Tour, che permetterà di prendere parte ad avvincenti sfide e avere sempre a disposizione un istruttore di sparring. Inoltre, all’interno dello stand Nostromo, Tonno Nostromo Zero sarà protagonista del gioco che consentirà ai partecipanti di testare le proprie capacità nel “pescare” i pesci con meno calorie e vincere le tantissime confezioni di Tonno Nostromo Zero in palio.

“Voglia di benessere e di leggerezza, il Vertical Summer Tour e Tonno Nostromo Zero hanno decisamente questo in comune – sottolinea Giulia Bizzarri, marketing manager Nostromo Spa. Tonno Nostromo Zero è il perfetto alleato di chi vuole nutrirsi in modo sano, leggero e con gusto e anche questa estate la tappa di Palmi del Vertical Summer Tour sarà un’occasione ideale per far conoscere le sue qualità in una delle spiagge più belle d’Italia”.

Partito lo scorso 24 luglio da Lignano Sabbiadoro (UD), il tour arriva a Palmi dopo le tappe di: Viareggio (LU), Cattolica (RN), Vasto (CH) e Castellaneta Marina (TA), e proseguirà alla volta di Soverato (CZ), 17, 18 e 19 agosto e San Vito Lo Capo (TP), il 21 e 22 agosto.

Programma della giornata:

10:00 Apertura Villaggio e area Sup

10:30 Attività di animazione e intrattenimento

12:30 Gioco aperitivo

15:30 Inizio tornei sportivi

16:30 BPay Sup Race​

17:30 Iliad Rocket Race ​

18:30 Premiazioni tornei e musica by Radio Deejay