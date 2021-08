Danilo Sacco, ex Nomadi, in concerto a Riace per sostenere Mimmo Lucano

Giovedì 26 agosto Riace torna a riempirsi di musica: Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, suonerà in concerto a partire dalle ore 21.00 nell’anfiteatro comunale.

L’iniziativa è in sostegno a Mimmo Lucano e ad Un’altra Calabria è possibile, per riaffermare con la forza della musica l’idea che un altro mondo può essere costruito qui ed ora. Il musicista di Agliano Terme è stato per quasi vent’anni cantante all’interno dei Nomadi, prima di iniziare la sua carriera da solista nel 2012, e nelle sue canzoni ha trattato spesso tematiche di impegno sociale e politico. All’interno del suo percorso musicale e di vita ha riconosciuto la figura di Mimmo Lucano: nel 2018, infatti, ha pubblicato l’album Gardé, con un’omonima canzone dedicata e ispirata proprio all’ex sindaco di Riace. La canzone parla di sbarchi e pregiudizio, emigrazione e memoria. Al riguardo, lo stesso Danilo Sacco ha affermato: “Dedicare un brano, quello più rappresentativo dell’album, al sindaco di Riace è stato per me un modo per rendere omaggio a uno dei pochi personaggi politici che, secondo il mio modesto parere, ha trovato delle soluzioni concrete rispetto ad un problema storico.”

La serata di giovedì sarà un modo per donare un intero concerto a Riace e sostenere la lotta di Mimmo Lucano e di Un’altra Calabria è possibile. Il concerto sarà aperto a tutti e tutte, completamente gratuito e gestito in ottemperanza alle normative anticovid.