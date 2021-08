Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 31 agosto

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 31 agosto 2021, alle ore 16:00 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 01 settembre 2021, alle ore 16:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Adeguamento commissioni consiliari permanenti;

Interrogazione Sulla Consulta per il Sociale, presentata dal Consigliere Ceraudo;

Interrogazione presentata dalla Consigliera Giancotti;

Interrogazione presentata dal Consigliere Meo;

Mozione presentata dal Consigliere Corigliano, avente oggetto “RIDUZIONE DEI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE”;

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 15/7/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Regolamento per lo svolgimento e la videoregistrazione delle sedute degli organi in modalità telematica e in presenza;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Vertenza sig.ra Malena Patrizia c/ Comune di Crotone, Condominio di via Firenze n. 57, Fabiano Francesca e Fabiano Carolina. Sentenza n. 975/2021 della Corte di Appello di Catanzaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza a seguito di allerta meteo per tromba d’aria ed eventi metereologici avversi. Interventi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Lavori di disostruzione di canali e fossi e ripristino strade in località Poggio Pudano, Loc. Alfieri, via Lichino, via dei Greci e altre zone. Ditta Foggia Domenico – CIG: 80766521CC.;

Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza a seguito di allerta meteo per tromba d’aria ed eventi metereologici avversi. Interventi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Ripristino pannelli e recinzione Farmer Market – ripristino gronda e rete di deflusso acque piovane Park and Ride Viale Regina Margherita. Ditta CL Costruzioni s.r.l. – CIG: 8066316689;

Servizio di gestione sosta regolamentata di cui alla Delibera di G.C. n. 314/2009 ed alla relativa convenzione sottoscritta in data 13.11.2009. Riconoscimento del debito al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e del TUEL.;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Tonolli Fortunato. Sentenza n. 04/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Comità Miriam. Sentenza n. 88/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 60/2021 – ricorso Fedele Michele Paolo – spese di giudizio avv. Giuseppe Barbuto;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –onorari in favore dell’Avv. Vittoria Sitra per competenze spettanti sulle vertenze concluse nell’anno 2019 definite con sentenza favorevole per l’Ente con compensazione integrale delle spese;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Scida Antonia. Sentenza n. 302/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Diletto Antonietta. Sentenza n. 547/2020 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL per sentenza n. 656/2020 del Tribunale di Crotone e contestuale approvazione schema di transazione per acquisizione al patrimonio dell’ente del terreno compreso tra la via Panella e la via Giacomo Manna, censito in catasto al f. 45 part. 194 (ora part. 5154);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace di Frascati n. 382/15 – ricorso Mele Bruna – spese di giudizio avv. Umberto Diaco;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace di Frascati n. 2169/13 – ricorso Todarello Domenico – spese di giudizio avv. Umberto Diaco;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace di Frascati n. 198/14 – ricorso Moliterni Ramona – spese di giudizio avv. Umberto Diaco;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. Sentenza n.15/2021– Tribunale di Crotone – Procedimento R.G.n.2088/2017 promosso da Gerace Raffaella C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale;

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. Sentenza n.910/2020– Tribunale di Crotone – Procedimento R.G.n.239/2017 promosso da Emmolo Giuglielmina C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale;