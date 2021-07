Sant’Ilario dello Ionio (RC): Per “Apostrofi a Sud” incontro con Gioacchino Criaco e “L’ultimo drago d’Aspromonte”

Per “Apostrofi a Sud”, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale “Note di parole” e dal blog collettivo “Apostrofi a Sud”, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Sant’Ilario e della Eurocoop Jungi Mundu, domenica 1 agosto, alle 21.30, alla Marina di Sant’Ilario, piazzale dell’Oratorio, incontro con Gioacchino Criaco e presentazione del suo romanzo “L’ultimo drago d’Aspromonte” (Rizzoli Lizard).

Il cuore dell’Aspromonte, la natura, gli animali e un viaggio dentro sé stessi per questo nuovo romanzo denso di poesia dello scrittore di “Anime nere” (Rubbettino), da cui è stato tratto l’omonimo e pluripremiato film diretto da Francesco Munzi, “La maligredi” (Feltrinelli) e tanti altri libri di successo.

Letture a cura di Rossella Scherl; interviene Marco De Leo, attore e musicista. Ospite il cantautore Mujura con la sua musica folk alternativa.

Gioacchino Criaco, nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 18.00, nelle sale della Eurocoop Jungi Mundu, in via Alvaro, terrà una masterclass di scrittura creativa su come nascono e prendono forma le idee, sulla vita dei personaggi e sul contatto finale con gli editori (info al 349/2682277).