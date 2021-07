Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. Continua il workshop “DelocalizzAzioni”

pubblici)

1990 A fior d’acqua, a cura di G. Villa, Pontassieve (FI) – (Pulpito, Piazza Mosca)

1993 Essere del luogo, essere nel luogo, a cura di V. Perna, M. Di Stefano, N. Carrino, Boville Ernica (FR) – (Dell’azzurro silenzio inquieto, Piazza S. Francesco)

1994 Lo spazio evocato, l’oggetto imprevisto, a cura di V. Perna, M. Di Stefano, G. Villa, N. Carrino, Morolo (FR) – (I remember everything)

Esperto – Collettivo artistico Zeroottouno – Duo artistico composto da Davide Negro e Giuseppe Guerrisi. La loro ricerca è la risultante di anni di sperimentazioni individuali in aree di interesse diverse, che trova dei punti in comune attraverso la sovrapposizione delle singole riflessioni sulla società contemporanea. Al centro del loro studio vi sono le dinamiche del rapporto uomo-natura, tramite le quali si vogliono portare in superficie le concrete esigenze dell’uomo contemporaneo di ristabilire un contatto intimo e profondo con quella che è la propria identità d’origine, reale scevra da sovrastrutture dettate dagli schemi della società. L’unico modo per evolversi, infatti, è quello di disincastrarsi dalla gigante macchina fallimentare che egli stesso ha creato, passando attraverso la riscoperta del contatto con la natura, unica eterna fonte di verità. Gli elementi naturali, dunque, sono parte integrante del loro lavoro, fino a diventarne spesso il fulcro centrale. Sono oggetti concreti, materici, legati alla struttura evolutiva dell’uomo che passa attraverso la spiritualità delle discipline orientali e ne assorbe le simbologie.

Mostre

NE.T. New Temporary Exhibition, 18 maggio – 22 giugno 2014 Cittanova (RC) a cura di L. Caccia

F.A.C.E. Festival – Festival Arte Creatività Ecocultura, 2 – 12 agosto 2015 Reggio Calabria

Tra passato e presente. Natale a palazzo Arnone, 18 dicembre 2015 – 17 gennaio 2016 Galleria Nazionale, Cosenza

Lìmen Arte, 19 dicembre 2015 – 14 febbraio 2016 Camera di Commercio, Vibo Valentia a cura di G. Bonomi, L. Caccia,G. Di Genova, V. Le Pera

Questa casa non è un albergo, 20 dicembre 2015 – 20 marzo 2016 Ex Hotel Miramare, Reggio Calabria a cura di G. Capparelli, J. Wolf, in collaborazione con Techne Contemporary Art, The Format Gallery

Mimesi, architettura in natura, Marche Centro d’Arte 28 maggio – 31 agosto 2016 Monsampolo del Tronto, Chiostro di S. Francesco a cura di L. S. Caramia

Proiezioni dall’inconsistente, 17 dicembre 2016 – 18 febbraio 2017 Museo Lìmen, Vibo Valentia a cura di A. S. Badolato

Boccioni+100 – Modernolatria, 3 febbraio 2017 – 19 marzo 2017 Galleria Nazionale, Cosenza a cura di M. Acquesta, G. A. Principe, V. Tebala

Il mondo in testa, 9 giugno – 9 luglio 2017 Crac – Centro di ricerca per le arti contemporanee Lamezia Terme (CZ) a cura di L. S. Caramia

Pane al pane, vino al vino, Galleria Arte Toma, XIII giornata del contemporaneo 14 ottobre – 14 novembre 2017 a cura di V. Tebala

FRAC – Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee, Castello normanno, Vibo Valentia 29-30 luglio 2017 a cura di L. S. Caramia

Nature – Le trame dell’esistenza. zeroottouno – solo exhibition, Museo MARCA, Catanzaro 7 Aprile – 14 Maggio 2018 a cura di L. S. Caramia

Ceilings. Musei in rete, Museo Archeologico Statale dell’antica Kaulon Monasterace (RC) 31 agosto 2018 – Opera permanente a cura di L. S. Caramia

Arte Laguna Prize, Nappe Arsenale Venezia (VE) 30 marzo – 25 aprile 2019 a cura di I. Zanti