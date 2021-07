Mercato Reggina, Corvino avvisa il club amaranto su Vigorito: “Il Lecce lo ha pagato…”

È Mauro Vigorito, al momento, il prescelto per la porta della Reggina? Forse. Il dubbio viene da alcune dichiarazioni sul portiere fatte dal direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino.

“Ho una trattativa – ha dichiarato secondo quanto riporta Solo Lecce . in corso con la Reggina, il ragazzo mi ha chiesto di essere ceduto. Il Lecce lo aveva pagato 500.000 euro, devo tenerne conto, per fare minusvalenza o plusvalenza. Ho chiesto alla Reggina di non tirare fuori un euro, pur di accontentare il calciatore. Ho chiesto 25.000 euro come premio salvezza della Reggina e 25.000 in caso di playoff”.

Condizioni che potrebbero essere quelle giuste per un eventuale accordo.