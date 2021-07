Reggio Calabria – Al Parco Ecolandia una settimana ricca di spettacoli e concerti jazz

Continuano senza sosta le proposte di eventi al Parco Ecolandia, vero centro di riferimento per un gran numero di iniziative di grande pregio artistico e musicale.

Gli appuntamenti di questa settimana:

27/7 La cantautrice reggina Tiziana Serraino presenterà il tour Torno a galla 2021 accompagnata da Angelo Neri (chitarre), Crispino Mangano (basso) e Tonino Palamara (batteria). Tiziana Serraino scopre la sua passione per la musica fin da piccola e inizia la sua attività artistico professionale prendendo parte a numerosi eventi, tra cui il Premio “Mia Martini”, che la vede arrivare alla finale nazionale (1999). Dal 2000 al 2007 apre i concerti di numerosi artisti proponendo le sue canzoni e suscitando l’interesse e la partecipazione entusiasta del pubblico. In seguito all’uscita del suo primo album, Tiziana sperimenta con successo il tour estivo 2013 e 2014. Ha all’attivo numerosi concerti durante i quali ha condiviso il palco con Nek, Francesco Renga, Chiara Galiazzo e tantissimi altri.

30/7 Spettacolo teatrale “Mi chiamo Maris e vengo dal mare” scritto, diretto e interpretato da Chiaraluce Fiorito Drammaturgia Melania Manzoni. Maris non è un personaggio di fantasia. In questo spettacolo diamo voce alla sua anima e anche di e con Chiaraluce Fiorito

31/07 ore 19:00 Spettacolo teatrale “Il paese delle magie” di e con Chiaraluce Fiorito. Punta al recupero della tradizione orale del “Cuntastorie” qui, l’attrice-cuntista ha il ruolo unico di esaltare la tecnica della narrazione e di coinvolgere lo spettatore con sonorità varie e significative per ogni singolo personaggio. Perché la fiaba? La fiaba è un momento di aggregazione sociale, si assiste gioiosamente ad un evento coinvolgente e riflessivo, didatticamente giocoso. La fiaba raccontata contiene tutti gli elementi della morfologia fiabesca: eroe, antieroe, viaggio o allontanamento dell’eroe protagonista, incontro di personaggi”aiutanti”, oggetti magici, raggiungimento dell’obiettivo, ritorno del protagonista e finale a lieto fine. Lo schema tematico e l’evolversi della fiaba si possono ritrovare nella struttura del racconto che bene venne definito da Propp nel suo saggio ”Morfologia della fiaba” fondando una sorta di grammatica del racconta quella di molte altre donne, bambine, ragazze, figlie, madri, sorelle, compagne che piene di ferite continuano a “vivere” sopra il dolore che ha dominato la loro vita.

31/07 Chico Freeman Ecojazz Fest – Chico Freeman, sassofonista, pluristrumentista, compositore e produttore, incarna l’intento di cercare nuove vie di espressione che abbraccino il patrimonio e la grande tradizione del jazz. Molti critici lo hanno paragonato ai grandi della storia del jazz e la prova sta nel fatto che egli ha suonato e registrato con alcuni dei musicisti più celebri ed innovativi al mondo: Elvin Jones, McCoy Tyner, Sun Ra, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Eddie Palmieri, Jack DeJohnette, Wynton Marsalis, Roy Haynes, per nominarne qualcuno.

1/8 Lorenzo Kruger “Onde Road Fest” – Onde Road Music Festiva -Lorenzo Kruger è un cantautore e performer dall’indole eclettica e mai banale. Ex frontman dei Nobraino, band cult degli anni 2000, decide di intraprendere un percorso da solista che lo porta vicino ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè o Paolo Conte. Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Tra le attività live a cui Kruger rimane più affezionato “lo spettacolo degli Scontati”, il concerto tributo a Paolo Conte con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Il 2021 segna dunque il ritorno di Lorenzo Kruger con l’uscita del singolo “Con Me Low-Fi” e un album che verrà alla luce nell’autunno dello stesso anno, edito per Woodworm Label. L’album e il tour sono strettamente legati alla campagna di raccolta fondi “Spazi miei”, operazione manifesto di Kruger che sceglie di rendere l’artwork dell’album stesso una pagina bianca, convertendolo in uno spazio espositivo completamente in vendita.

Tutti i concerti si terranno presso il Parco Ecolandia e avranno inizio alle ore 21,30

Come lo scorso anno, il Circolo C. Chaplin organizza, in collaborazione con Ecolandia, la manifestazione estiva “I racconti di Morgana“, rassegna cinematografica e due giornate d’incontri dedicate alla nuova narrazione della Calabria: letteraria, iconica.

“I Racconti di Morgana”- rassegna cinematografica del Circolo Chaplin – Le proiezioni all’aperto, nel magnifico scenario del Parco di Ecolandia, si svolgeranno nelle giornate del 21 e 28 luglio e del 5 e 11 agosto, con inizio alle ore 21,00.

Il film proposto per questa settimana, il 28 luglio alle ore 21 é: Ruby Sparks di Jonathan Dayton, Valerie Faris.