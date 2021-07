Pubblicato il secondo romanzo di Simeone Carullo, “La Fine del Mondo – Storia di un piegato”

“… tutto è cominciato quando la mia compagna, che di nome fa Rossa […], ha insinuato nell’equilibrio già precario della coppia l’idea peregrina di mettere al mondo – in questo mondo – un bambino.

«Un bambino!?»

Avete capito bene: un bambino. Un essere umano in carne e ossa, corpo e anima. Un essere umano caduco, con dei sentimenti, delle idee e delle esigenze precise […]

Cavolo, siamo tipo dieci miliardi su questa terra, non si trova parcheggio neanche a pagarlo oro, facciamo la fila per tutto, finanche per andare a pisciare, e questa vuole fare un bambino!?!

Ma prenditi un cane, dico io!”

Venerdì 29 luglio uscirà il secondo romanzo del giornalista reggino Simeone Carullo.

“La Fine del Mondo – Storia di un piegato”, edito da Leonida, sarà disponibile presso i gazebo di esposizione in occasione dello XENIA Book Fair, la Fiera Nazionale del Libro all’aperto di Reggio Calabria, che avrà luogo sul Lungomare “Falcomatà” dal 29 luglio al 1° agosto, nella quale lo stesso autore interverrà in qualità di ospite.

Dopo la kermesse letteraria, il libro sarà distribuito attraverso le principali piattaforme online (Feltrinelli, IBS, ecc.) e presso le librerie del circuito distributivo della “Leonida Edizioni”. Inoltre, è già possibile prenotarlo sul sito della casa editrice www.editrice-leonida.com.

Il romanzo narra la storia di una coppia in crisi profonda, in un contesto pseudodistopico, per la decisione (di lei) di avere un bambino. Il desiderio di maternità della sua compagna pone il protagonista, “Ernest”, di fronte ad un dubbio amletico (come ama definirlo): “in un mondo spinto a tavoletta verso la rovina ha ancora senso concepire un figlio?”

Come si sa, al bivio ci si dilania … e “Ernest” si trova proprio al famigerato bivio, combattuto tra la tenerezza e la razionalità, a sperimentare tutta la gamma delle emozioni che “l’incontro con i noi stessi del futuro” suscita.

Nello svolgersi avvincente degli eventi l’autore ci conduce, con un linguaggio brutalmente colloquiale e francamente scurrile, dentro il turbinio di pensieri e contrastanti passioni. Metronomi di questi sono le numerose citazioni (di film e romanzi) che ne scandiscono umori e tempi e rivelano strutture e sovrastrutture di una mente.

Circondato da personaggi eccentrici – la vecchia strabica, il buon Baldo e la “DirettriceMegaGalattica” – Ernest, che dapprima subisce, sopporta e si tradisce, ingaggia una