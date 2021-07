Recupero (Lega): “Reggio prima provincia della Calabria per numeri gazebo, firme referendum e tesseramento”

Nell’ultima visita in Calabria il Senatore Matteo Salvini disse: “in politica contano i numeri”. E nel Sud della nostra regione il capitano ha tanti fedelissimi! Infatti sono 30 i gazebo della Lega presenti su tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria: un numero rilevante a queste latitudini. Per mettere in piedi un numero cosi importante è possibile se si ha una struttura provinciale tale per poter raggiungere questi risultati. Impegno, costanza, dedizione, concretezza e soprattutto presenza sul territorio sono le parole d’ordine di Franco Recupero Referente Provinciale per la Lega Salvini Premier di Reggio Calabria, che da tanto sta lavorando insieme ai militanti per il futuro di Reggio e la sua provincia, si ritiene soddisfatto in quanto la prima provincia della Calabria per numeri gazebo, trenta, per raccolta firme referendum e per il tesseramento.

Da anni in prima linea, Franco Recupero e i militanti in queste settimane a raccogliere le firme per i referendum sulla Giustizia, ma anche per la campagna di tesseramento 2021 per la LEGA.

“I gazebo ci consentono di stare in mezzo alla gente, ascoltare la loro diretta voce, è una grande soddisfazione, raccogliere i loro consigli, utili per un’intera comunità, questa è la vita reale non certo stando rinchiuso nelle stanze”

Presso i gazebo sparsi su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria si potrà continuare a firmare per i referendum per una giustizia giusta! Ogni weekend nelle 30 piazze della provincia di Reggio Calabria insieme ai militanti che sono tutti al lavoro. Recupero prosegue:

“Per me è fondamentale valorizzare i militanti e voglio ringraziarli tutti come anche i sostenitori per il loro costante impegno e per la loro presenza sul territorio che ci consente di arrivare tra la gente.

Grazie anche a tutti coloro che sono passati a trovarci dai nostri gazebo. Sono certo che saranno ancora tanti quelli che verranno a trovarci per firmare o per tesserarsi con noi della LEGA. Avanti cosi!“