Le Operatrici del centro socio educativo Skinner: “L’amministrazione non paga i servizi da sei mesi”

Le operatrici del centro socio educativo Skinner di Reggio Calabria, con la presente, vogliono esprimere tutta la loro contrarietà in merito al comportamento dell’amministrazione comunale nei loro confronti e dei ragazzi del centro.

Le stesse vogliono ricordare all’amministrazione, che non paga i servizi resi da più di sei mesi che tale comportamento ricade inevitabilmente sulle famiglie delle operatrici, per lo più monoreddito, e sulla continuazione stessa del servizio.

La politica, sorda, non capisce che dietro al semplice atto burocratico ci sono fragilità da sostenere e con atti a dir poco inspiegabili si rischia di mandare tutto al fallimento.

L’analfabetismo politico, che Impera nel nostro territorio, non sente, non parla e si nasconde dietro scuse o rimbalzi di responsabilità, al limite del ridicolo. Siamo stanche di sottostare al dirigente di turno che senza alcun motivo si arroga il diritto di decidere per la continuità di servizi essenziali. Anzi cogliamo l’occasione per invitare il dirigente presso il nostro centro per constatare con i propri occhi di cosa ci occupiamo e magari troverà una realtà diversa da ciò che immagina.

Vi diciamo anche che non è assolutamente accettabile la vostra assunzione di neutralità di fronte ai diritti delle lavoratrici e dei ragazzi che con amore tuteliamo e cerchiamo di tirare fuori da contesti disadattanti e pericolosi per loro stessi. Siamo spiacenti, ma si sta perdendo la capacità naturale di pensare oltre schemi precostruiti e che poco hanno a che fare con l’attitudine più umana ed empatica di discernere il “bene dal male”.

Perciò siamo pronte a scendere in piazza con la manifestazione organizzata dalla CISL giorno 16 luglio per difendere i nostri diritti e quelli dei nostri ragazzi, con ogni mezzo!

Concludiamo sottolineando, perché forse a qualcuno sfugge, che lavoriamo con